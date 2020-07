Politsei alustas «Kodutunde» produtsendi Kristi Loigo vastu kriminaalmenetlust

Täna selgus, et Kristi Loigo suhtes on kriminaalmenetlust alustatud.

Elu24-l ei ole seni õnnestunud Kristi Loigolt kommentaari saada. 19. juunil kommenteeris Loigo Postimehele, et «Kodutunde» kohta esitatud väited ja etteheited on alusetud.

Kuigi telesaate «Kodutunne» ümber on ka varem olnud rahadega seotud skandaale, siis suurema tõuke viia asi politseisse sai Kanal 2 just pärast seda, kui selgus, et eelmise aasta jõulude ajal Türi koolipoisi Rasmus Juhansoni toetuseks kogutud raha, et osta raskete neuroloogiliste probleemidega noormehele hädalavalik trenažöör, ei jõudnud noormeheni.