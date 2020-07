PILDID JA VIDEO ⟩ Hiina keisrile tehtud vaas oli aastaid kasse täis majas, kuid nüüd müüdi 8 miljoni euroga

Sotheby’se oksjonimaja teatel oli vaas 50 aastat ühe naise kodus, kellel on palju kasse ja koeri ning kes ei teadnud, et tegemist on haruldusega, teatab cnn.com.

Hiina 18. sajandi keisrile Qianlongile kuulunud vaas müüdi Hongkongi oksjonil 8 miljoni euro eest FOTO: ANTHONY WALLACE/AFP/Scanpix

Oksjonimaja esindaja Nicolas Chow sõnul on tegemist sinist, valget ja punast värvi vaasiga, mis on osaliselt «pitsiline». Vaas valmis keiserlikus töökojas 1742 või 1743 meister Tang Yingi käe all ning pirnikujuline vaas on yangcai-stiilis, milles Hiina käsitöömeisterid lisasid esemetele läänelikke värve ja kujusid.

«See vaas valmistati 18. sajandil Hiina keisrile Qianlongile, kes valitses rohkem kui 60 aastat. See on ime, et vaas, mis oli 50 aastat ühes Kesk-Euroopa maamajas, kus on palju kasse ja koeri, üldse terve ja alles on,» lisas Chow.

Sotheby's oksjonimaja esindaja näitamas Hiina keisrile Qianlongile kuulunud vaasi FOTO: Kin Cheung/AP/Scanpix

Sotheby’se oksjonimaja teatel päris 80-aastane naine vaasi oma perelt ja kutsus seda vaatama Hollandi tuntud antiigispetsialisti Johan Bosch van Rosenthali.

Oksjonimaja ja van Rosenthal ei avaldanud, millises riigis vaas leiti.

«Astusin majja, kus oli palju Hiinast pärit eksklusiivseid esemeid, mille maja omanik sai pärandusena aastaid tagasi. Need esemed olid igal pool, kassid jalutasid nende ümber. Siis näitas omanik tolmust vaasi, mille väärtust ta teada tahtis. Ilmnes, et see oli väga väärtuslik,» sõnas ekspert.

Lisaks Hollandi kunstiasjatundjale van Rosenthalile uurisid vaasi ka Sotheby’se oksjonimaja eksperdid, kes leidsid, et vaas kuulus Hiina keisrile ja see asus Pekingis Keelatud Linna Taevase Puhtuse palees.

Sotheby’se oksjonimaja arhiivis on dokumendid, mille kohaselt müüdi vaas 1954. aastal nende Londoni oksjonil vaid 44 naela (48 eurot) eest. Sama aasta lõpul müüdi Hiina vaas uuesti oksjonil ja siis maksti selle eest 80 naela (88 eurot). Dokumentides on vaas kirjas kui The Harry Garner Reticulated Vase. See nimetus anti kollektsionäär Harry Garneri järgi, kellele vaas enne 1954. aastat kuulus.

Detail Hiina vaasist, mis Sotheby's oksjonimaja dokumentides kannab nimetust The Harry Garner Reticulated Vase FOTO: ANTHONY WALLACE/AFP/Scanpix

Qianlong (sünninimega Hongli; 25. september 1711 – 7. veebruar 1799) oli Hiina keiser aastatel 1735–1796.

Qingi dünastiasse kuulunud Qianlong sai keisriks 24-aastaselt pärast oma isa Yongzhengi surma. Ajaloolaste andmetel oli ta võimekas ja populaarne valitseja, kelle ajal saavutas Hiina impeerium oma maksimaalse ulatuse.

19. sajandi joonistus, millel on kujutatud Hiina 18. sajandi keisrit Qianlongi FOTO: Rights Managed/Mary Evans Picture Library/GROSV/Scanpix