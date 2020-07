Johnny Deppi kohtuprotsess Londonis, milles USA näitleja süüdistab briti meediaväljaannet laimus, sai alguse 7. juulil. Nädalate jooksul on kohtuprotsessi käigus tunnistajapinki istunud nii Depp kui ka tema endine abikaasa Amber Heard. Mõlemad on kirjeldanud nende abielu tumedaid külgi, kuid hiljuti näidati kohtus asitõendina videoklippi, mis võis tuua päevavalgele Heardi valed.

USA näitleja Johnny Deppil (57), kes võlus 90ndatel filmimaailma ja küllap ka paljude eestlaste südamed, on seljataga keerulised aastad. Tema edukas karjäär ja hea maine on viimase aastakümne jooksul saanud tõsise hoobi. Põhjuseid võib olla mitmeid, kuid meediakajastuste ja kohtuprotsesside najal jääb mulje, et mehe mainele sai eriti saatuslikuks abielu näitlejanna Amber Heardiga (34).