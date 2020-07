Loteriiga 70 000 dollarit võitnud naine tõestas, et talle ebaedu ennustanud kaardimoor valetas

Uus-Lõuna-Walesis Woy Woys elav naine võitis mõni aeg tagasi loteriiga korraliku summa raha ja rääkis kohalikule lotoametile, et võit oli tema jaoks eriti suur üllatus, sest ennustaja oli talle hoopis lubanud, et seda ei juhtu kindlasti, vahendas Upi.

«Aastaid tagasi pani tarokaardi lugeja mulle kaarte ja ütlesa, et ma ei võida kunagi oma elus midagi,» rääkis naine.

«Pärast seda olen igat pidi üritanud tõestada, et tal ei olnud õigus. Nüüd võin öelda, et ma sain sellega hakkama,» rõõmustas naine.

«See on parim uudis, mida ma eales saanud olen. See on nii põnev,» sõnas naine.