VIDEO ⟩ USAs tappis kulleriks maskeerunud arvatav palgamõrvar föderaalkohtuniku poja

Tulistamine toimus USAs Põhja-Brunswickis , kohtuniku Esther Salas e kodus, teatas allikas Associated Pressile.

NJ.com teatas, et tulistamine toimus pühapäeval umbes kell 17. 00 kohaliku aja järgi.

51-aastane Salas on esimene hispaanlasest naine, kes määrati USA New Yersey ringkonnakohtusse nii kõrgele ametikohale.

Salas jagas paari, kellel on neli last, karistuse kandmise selliselt, et üks vanematest oleks pidevalt laste eest hoolitsemisega seotud.