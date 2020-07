Viimased päevad on Triinu Liisi jaoks olnud rasked, kuna blogija Estonian with a backpack avaldas tema kohta kriitilise blogipostituse ning teda on kiusatud Perekooli foorumis.

Peamine põhjus on see, et Triinu Liis lasi käele tätoveerida emalõvi sümboli, mida seostab oma Austraaliast leitud kallima Justin McNairniga. Triinu pole aga Justiniga veel päriselus kohtunud, mistõttu on paljud avaldanud arvamust, et selline tätoveering pole just kuigi mõistlik.