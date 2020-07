Snuukri MM on publikule avatud. Ala supertäht Ronnie O`Sullivan võib seetõttu turniirist loobuda

«Oleme väga rõõmsad, et MM-turniir on valitud nende võistluste hulka, kuhu lubatakse ka publikut. Oleme ainus pealtvaatajatega sisetingimustes peetav spordisündmus,» rõõmustas WTSi juht Barry Hearn organisatsiooni kodulehel.

Suurbritannia valitsus teatas varem, et valib välja väikese osa spordisündmusi, kus testitakse pealtvaatajate lubamist üritusele. Kõik kevadel ja suvel peetud spordivõistlused on seni koroonaepideemia tõttu toimunud pealtvaatajateta.

«See on suurepärane uudis neile, kes on pileti suutnud alles hoida. See on haruldane võimalus osa saada suurepärasest üritusest,» lisas Hearn.