Roger Federeri treener: Šveitsi maestro ei loobu tippspordist niipea, sest...

«Arvan, et mul on üht-teist veel tennises teha. Saan varsti 39, järgmisel aastal 40. On täiesti kummaline mõelda, et olen profitennises kaasa löönud rohkem kui 23 aastat. Selle aja jooksul olen kodus Šveitsis viibinud järjest ehk kõige rohkem 5-6 nädalat. Ja nüüd koroonaajal viis kuud. See on rekord. Aga mängin niikaua, kuni minus jätkub kirge.»