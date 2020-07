Kanye West: mu abikaasa Kim üritas mind lasta kinni panna nagu filmis «Get Out»

Samuti näib, et Kanyet häirib, et tema perekond ei ela koos temaga Wyomingis.



TMZ andmete kohaselt on Westil käima järje kordne bipolaarne hoog .Tema lähedased on pärast pühapäeval toimunud presidendirallit ülimalt mures ja ärritunud. West rääkis relvadest, poliitikast ja ühel hetkel puhkes ta nutmai, kui jagas lugu, millest selgus, et ta rääkis Kimiga abordi tegemisest, kui naine ootas nende tütar Northi.



Bipolaarsus diagnoositi mehel juba mitu aastat tagasi. 2018. aastal teatas Kanye West väljaandele TMZ antud intervjuus, et lõpetas bipolaarsuse vastu ravimite võtmise, sest see segab tema loomingulisust. Miljardärist räppar katkestas 2016. aasta novembris oma kontserttuuri ja ta toimetati ebastabiilse psüühilise seisundi tõttu haiglasse. Selgus, et staar on juba pikemat aega võidelnud paranoiade ja depressiivsusega.