VIDEO ⟩ Londoni Toweri beefeater’eid ähvardab esimest korda 500 aasta jooksul tööta jäämine

Sellest teatas 20. juulil Toweri administreerimise eest vastutav organisatsioon Historic Royal Palaces (HRP), mille esindajate sõnul ei jää neil muud üle, kui osa beefeater’eid vallandada, sest koroonapandeemia on kahandanud turistide arvu ja sissetulekut, teatab cnn.com.

«Koroonakriis on pannud oma pitseri ja me peame kulusid vähendama. 80 protsenti sissetulekust tuleb turistidelt, kuid neid ei ole. Tegemist on esimese korraga, mil osa beefeater’itest töö kaotavad,» teatas HRP juht John Barnes.