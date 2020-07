PILDID JA VIDEO ⟩ Dornier Do X oli kunagi maailma kõige luksuslikum vesilennuk

Claude Dornier (1884 - 1969) õppis lennukidisaineriks tsepeliinide arendaja, krahv Ferdinand von Zeppelini (1838 - 1917) käe all, kes pani Dornier andekust tähele. Von Zeppelin andis Dornier’le lennumasinate disainimisel vabad käed ja noor Dornier huvitus eelkõige vesilennukitest.

Lennuki kere oli selle aja supermaterjalist duralumiiniumist, mis on alumiiniumi ja põhiliselt vase erisegu. Lennuki tiivad olid kaetud kangaga, mille peale oli tõmmatud alumiiniumvärvi.

Dornier DO X vesilennukil oli kokku 12 Siemens 525-hobujõulist mootorit. Katselennul kuumenesid mootorid üle ja need vahetati 610-hobujõuliste Curtiss Conquerori 12-silindriliste kolbmootorite vastu.

Dornier Do X vesilennukiga planeeriti teha nii lühemaid kui pikemaid lende. Lühemale lennule võeti 100 reisijat ja pikemale lennule 66 reisijat.

Tegemist oli luksusliku lennukiga, mille sisedisain meenutas luksulaevade disaini, seal oli suitsetamissalong ja restoran ning mugavad istmed, mida reisijad said lendudel ka voodina kasutada, kuna neid sai pikemaks teha.

Dornier Do X vesilennuk lennul üle Atlandi 1931

Dornier firma esitles vesilennukit paar kuud mitmes Lõuna-Ameerika linnas. Edasi kulges lend USAsse ja lennuk maandus 27. augustil 1931 New Yorgis.

Dornier Do X vesilennuk lendamas 27. augustil 1931 New Yorgi kohal

Vesilennuk Dornier Do X maandus 24. mail 1932 Berliinist kagus asuvas Müggelsees ja seda võttis vastu umbes 200 000 inimest.

Dornier Do X lendamas 1932 Atlandi ookeani kohal

Dornier Do X ei lennanud enam üle Atlandi, kuna saadi aru, et tegemist on aeglase ja kalli lennukiga, lisaks oli veel tehnilisi probleeme.