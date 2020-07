Hittsarja «Sõbrad» staar puistas infot uue episoodi filmimise kohta

Telesarjas «Sõbrad» Rossi kehastanud David Schwimmer (53) külastas hiljuti Jimmy Falloni jutusaadet ja avaldas, millal värsket eriepisoodi filmima hakatakse.

«See peaks juhtuma augustis, augusti keskel aga ausalt öeldes proovime oodata ja nädala või kaks vaadata, kas oleme kõik veendunud, et see on piisavalt turvaline,» avaldas Scwhimmer intervjuus ja viitas koroonaviiruse pandeemiale.

Näitleja tunnistas, et nad ei hakka enne uut episoodi filmima, kui kõik on turvaline.

Juuli alguses rääkis Schwimmer sellest, mida ta eriepisoodist kõige enam ootab, vahendab digitalspy.com.

«Ma arvan, et see, mida ma ausalt ootan, on lihtsalt koos ülejäänud viie näitlejaga ühes ruumis viibimine,» ütles ta, lisades naljatades: «oli viis, eks?» Näitleja on samuti põnevil, et naaseb stuudiosse, kus sarja filmiti. «Olles esimest korda 10 aasta jooksul reaalselt stuudios, kus me sarja kümme aastat filmisime, saab olema tõeliselt tähendusrikas kogemus.»

Elu24 kirjutas 2019. aasta novembris, et kõik kuus sarjas osalenud näitlejat (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ja David Schwimmer) on Hollywood Reporter'i teatel nõus osalema ühes eriepisoodis.

Läbirääkimised olid siis alles algusjärgus ja osapooled ei olnud kokkulepet veel saavutatud, kuid veebruaris avaldas Variety, et «Sõbrad» taasühinevad ühekordseks eriepisoodiks!

Kõik kuus näitlejat jagasid uudist ka sotsiaalmeedias tekstiga, mis ütles lühidalt: «see juhtub....». Aniston, Cox, Kudrow, Perry ja Schwimmer postitasid ühtselt ühe sarja promopiltidest, kuid LeBlanc pani naljatades Instagrami pildi hoopis filmi «M.A.S.H.» näitlejatest.

Hetkel on teada, et eriepisood on mittenäideldud ja seda näeb HBO Max voogedastusteenuses, mis hakkab tööle selle aasta mais. Just siis on Ameerikas koos spetsiaalse eriepisoodiga vaadatavad ka kõik kümme «Sõprade» hooaega.

Viimastel aastatel on armastatud sari tänu voogedastusteenuste saanud endale palju uusi fänne, mistõttu on eriepisood üpris eriline. «Sellest saab hetk, kui sõbrad ja vaatajaskond, kogunevad reaalajas ja usume, et see taasühinemine püüab selle (sarja - toim) vaimu, ühendades vanad ja uued fännid,» ütles HBO Max sisu eest vastutav Kevin Reilly.