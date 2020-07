VIDEO ⟩ Aafrikasse on tekkimas uus ookean, kuid meie silmad seda tõenäoliselt ei näe

«See on ainus koht Maal, kus saab uurida, kuidas mandriline lõhe muutub ookeaniliseks lõheks,» ütles Suurbritannia Leedsi ülikooli geoloog Christopher Moore, kes uuris Ida-Aafrika vulkaanilist aktiivsust, mis on seotud Aafrika mandri muutumisega. Eelkõige huvitas teda vulkaan Dabbahu, mis asub Afari nõo põhjaosas, kuna sellest kerkinud magma mõjutas lõhe tekkimist.

Ta lisas, et Afari kõrb asub paigas, kus kohtuvad kolm tektoonilist plaati, Aafrika, Somaalia ja Araabia, mis kõik on liikumises.

Moore jätkas, et viimase 30 miljoni aasta jooksul on Araabia ja Aafrika tektoonilised plaadid üksteisest eemaldunud kiirusega umbes 25 millimeetrit aastas. Nende eemaldumise tulemusena tekkis Punane meri ja Afari nõgu.

USA New Orleansi Tulane'i ülikooli geofüüsik Cynthia Ebinger selgitas, et seda piirkonda on kirjeldatud kui «Dante põrgut», kuna seal on väga kuum, samas on see teadlastele üks põnevamaid uurimispaiku.