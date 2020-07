Austraalia modell üllatab vapustava figuuriga kõigest viis kuud pärast sünnitust

Nicole Trunfio on Austraaliast pärit Itaalia juurtega modell, kes on abielus muusik Gary Clarkiga, vahendab Daily Mail. Paaril, kes abiellus 2016. aastal on 5-aastane poeg Zion, 2-aastane tütar Gia ja 5-kuune tütar Ella.

Veebruaris kolmanda lapse ilmale toonud modell kostitas aga hiljuti oma fänne fotoga, millest nii mõnigi vaimustusse sattus. «Kõik küsivad, kuidas ma oma suviseid lokke teen,» kirjutas Nicole oma postituse pealkirjas.

«Eiiii...kõik küsivad, kuidas sa just lapse said,» kommenteeris üks ja teine lisas: «okei, kuidas sa just eile lapse said, wow, sa näed suurepärane välja.»

«Kõige kuumem ema kogu maal,» teatas üks fännidest.

See pole aga esimene kord, kui Nicole oma fänne enda figuuriga pärast sünnitust üllatab. Mais, kõigest mõni kuu pärast kolmanda lapse sündi, postitas Nicole enda Instagrami mitu bikiinipilti.

Modell hoidis süles enda noorimat tütart ning tegi peegli ees neli fotot. «Püha jumal! Kuidas sa kohe pärast sünnitamist selline välja näed?» küsis üks fänn imestunult.

Nicole'il on Instagramis ligi 250 000 jälgijat ning modellil on ka oma ujumisriiete bränd ja ehtefirma. Hiljuti alustas ta ka moebrändiga, mis on mõeldud rasedatele naistele.

Selle aasta alguses tunnistas modell, et kolmas rasedus oli talle raskem, kuna tema kilpnääre tootis raseduse lõpus liigselt hormoone ja Nicole oli viimastel nädalatel väga väsinud.