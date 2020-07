Uus-Meremaa võib korraldada tenniseturniire, mida mujal läbi viia ei saa

Aucklandi turniiri direktor Karl Budge ütles kohalikule meediale, et nad on valmis pidama täiendavaid võistlusi või pikaajalisi tenniseüritusi.

«Kuid enne peame mõistma, milliseid piiranguid ja karantiinimeetmeid on selleks vaja ette võtta,» lisas Budge. Uus-Meremaa siseselt on praegu kõik piirangud tühistatud, spordivõistlustele lubatakse ka pealtvaatajaid. Kuid rahvusvaheliste võistluste korraldamise juures peab olema selles mõttes ettevaatlik, et mujalt ei toodaks koroonaviirust uuesti Uus-Meremaale, vahendab Tennisnet.