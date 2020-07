Hittseriaali «Grey anatoomia» tegelased hakkavad uuel hooajal rinda pistma koroonaga

Vernoff paljastas uudise teisipäeva õhtul Emmyde lehel toimunud veebistriimis. Produtsent võttis koos seriaali tähtede Chandra Wilsoni (Dr. Miranda Bailey) ja Kevin McKiddiga (Dr. Owen Hunt) osa paneelist «Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going». Tema sõnul on sarja stsenaristid kohtunud ehtsate arstidega, kes on jaganud oma Covid-19 pandeemia kogemusi.

«Igal aastal tulevad arstid, kes räägivad meile oma lugusid ja tavaliselt räägivad nad oma naljakamaid või hullumeelsemaid lugusid. Sel aastal on see tundunud pigem teraapiana,» selgitas ta. «Arstid tulevad kohale ja me oleme esimesed inimesed, kellega nad räägivad seda tüüpi kogemustest. Nad sõna otseses mõttes värisevad ja üritavad mitte nutta, nad on kahvatud ja räägivad sellest sõjast – sõjast, milleks neid ei koolitatud.» Vernoff lisas, et on olnud «väga valus» kuulda kannatustest, mida patsiendid ja tervishoiutöötajad pandeemia ajal kogevad. «Mulle tundub, et meie sarjas on võimalus ja vastutus mõnda neist lugudest rääkida,» lausus naine.



Ehkki 17. hooaja võtted pole pandeemia tõttu veel alanud, teevad Vernoffi sõnul stsenaristid kõvasti tööd, et Grey Sloani töötajate jaoks lugusid luua. «Meie vestlused on olnud pidevalt selle üle, kuidas neid tõeliselt valusaid lugusid rääkides huumorit ja romantikat elus hoida,» lisas ta.