VIDEO ⟩ Teismeline afgaanlanna lasi maha ta vanemad tapnud Talibani võitlejad

Intsident leidis aset möödunud nädalal Ghori provintsis Gerivehi külas, kuhu ootamatult saabus 40 taliibi, teatab theguardian.com.

Seal elas 16-aastane Qamar Gul koos oma isa, ema ja vennaga. Talibani võitlejad koputasid nende uksele 17. juulil kell 13 kohaliku aja järgi.

Ghori provintsi kuberneri Mohammad Rafiq Alami pressiesindaja Mohamed Aref Aberi sõnul läks ust avama pereema, kuid kui ta nägi relvastatud mehi, ei teinud ta ust lahti.

Taliibid lõhkusid ukse ja pääsesid majja, lasid ema maha ja otsisid siis üles isa, kelle samuti tapsid.

Aberi sõnul nägi Gul, kuida ta vanemad tapeti ja ta võttis isa relva AK-47 ning lasi kolm majja tunginud taliibi maha. Siis barrikadeeris tüdruk end koos 12-aastase venna Habibullahiga majja ja alustas tund aega kestnud lahingut.

Lõpuks said kohalikud elanikud ja valitsusvägede sõdurid aru, et lapsed on hädas ja ründasid omakorda taliibe, kes lõpuks taganesid ja lahkusid.

Afganistani relvajõudude esindajad viisid tüdruku ja ta venna Ghori provintsi pealinna Chaghcharāni, kus nad anti sotsiaaltöötajate hoolde.

«Lapsed olid šokis ja kaks esimest päeva ei rääkinud, kuid nüüd on nende seisund parem. Laste sõnul jäid nad ellu tänu sellele, et hakkasid vastu. Kahjuks ei ole neil palju sugulasi, kelle juurde minna. On vaid täiskasvanud poolvend, kes elab samas külas,» teatasid võimuesindajad.

Juhtunut arutati ka Afganistani valitsuses, kus laste kiiret reageerimist oma elu päästmiseks kiideti. Afganistani president Ashfar Ghani kutsus Qamar ja Habibullah Guli presidendipaleesse külla.

Qamar Gul jäädvustati fotole, millel teda on näha pearätikuga ja ta käes on automaatrelv. See foto avaldati Afganistani meedias, kuid see levis ka sotsiaalmeedias.

«Vanemad on asendamatud, teie kättemaks andis teile suhtelise rahu. Neil on nüüd kaks tiitlit: kangelased ja orvud. Tüdruk on julguse ja vastupanu sümbol,» kirjutas üks Qamar Guli fotot sotsiaalmeedias näinud afgaan.

Alates 2001. aastast, kui USA relvajõud tõukasid Afganistanis Talibani võimult, on relvakokkupõrgetes hukkunud vähemalt 100 000 afgaani.

Taliban tapab regulaarselt külaelanikke, keda nad peavad valitsuse või julgeolekujõudude informaatoriteks.

Hoolimata sellest, et Taliban peab Afganistani valitsusega rahuläbirääkimisi, on viimastel kuudel olnud aina enam taliibide rünnakuid.

Taliban on Afganistanis ja Pakistanis puštu hõimude seas 1994. aastal alanud radikaalne sunniitlik islamiliikumine, mis oli 1996 – 2001 Afganistanis ja osaliselt ka Pakistanis võimul.

Talibani tekkekohaks peetakse Kandahari usukooli, mida juhtis mulla Mohammad Omar.

Taliban alustas sõjategevusega 1994. aasta sügisel ja 1996. aasta septembris vallutasid nad Afganistani pealinna Kabuli ning kehtestasid oma võimu.

USA relvajõudude abiga kukutati 2001 Afganistanis Talibani äärmusislamistlik võim.