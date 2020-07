VIDEO ⟩ Eesti staarid mitmekesisuse olulisusest: meil on üksteiselt õppida palju rohkem, kui tunnistada tahame

Ühine! päevafestivali eesmärk on tähistada Eestis elavate inimeste mitmekesisust ja meie sarnasusi ning toetada kodanikuaktivismi. Programm on kõikidele külastajatele tasuta, kuid ürituse käigus kogutakse annetusi Eesti Inimõiguste Keskusele. Üritust on võimalik toetada ostes Tallinn Dollsiga koostöös tehtud särke või soetades mõne eseme Osta.ee oksjonilt.



«Viimase aja sündmused on näidanud et Eesti avalikkuses jääb puudu avatud, sõbralikest ning mitmekesistest häältest. Ühine! päevafestival tähistab Eesti rahva mitmekesisust ning meie ilusat kultuuri. Festivalil osaledes saab igaüks meist näidata millises Eestis me tahame elada,» seletab ürituse korraldaja Katrina Indiana.



25. juulil toimuval ürituse programmis on mitmekesisuse ja integratsiooni teemalised arutelud, esinevad muusikud ja D'd, toimub heategevuslik kirbu- ja kunstiturg ning kohal on ka teavitustööd tegev Eesti Inimõiguste Keskus. Vahemikus kell 12-14 toimuvad avalikud arutelud, millest esimene on vene keeles teemal «Kas rahvusel on iseloom?» – vestlust modereerib Uljana Ponomarjova (Inimõiguste Keskus), kõnelejateks Jüri Allik (Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituut) ja Irene Käosaar (Integratsiooni Sihtasutus). Eestikeelsel paneelil «Kas töökeskkonnas saab olla austust mitmekesisuse vastu, kui ühiskonnas seda napib?» on kõnelejateks Kelly Grossthal (Inimõiguste Keskus), Reet Trei (Inimõiguste Keskus) ja Mare Heinluht (Swedbank). Samaaegselt ehk vahemikus 12.00-16.00 toimub ka heategevuslik turg, kus müüakse riideid, kunsti, ehteid ja muud käsitööd. Kohatasu annetatakse Inimõiguste Keskusele. Kõigil kauplejatel palutakse võtta ühendust vintage@sveta.ee.