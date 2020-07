PILDID JA VIDEO ⟩ California pere leidis 10 miljoni dollari väärtuses kuldmünte, mis väidetavalt varastati müntlast

Pere pöördus leiuga vanade müntide eksperdi Don Kagini poole, et ta aitaks neil teha kindlaks, milliste müntidega tegemist on.

Kagini sõnul on tegemist müntidega, mis tema andmetel varastati 1901. aastal USA riiklikust müntlast San Franciscos ning need mündid ei ole kunagi ringluses olnud.

Leiu hulgas oli 1866. aasta 20-dollariline Liberty münt, mis on ilma motota «In God We Trust» ja mida peetakse väga haruldaseks ning see on kollektsionääride poolt väga hinnatud. Mündieksperdi sõnul võidakse oksjonil selle mündi eest maksta umbes miljon dollarit.