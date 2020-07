VIDEO ⟩ Maad tabas 800 miljonit aastat tagasi võimas astroididerünnak

Üks selline «lauspommitamine» leidis aset 800 miljonit aastat tagasi ning siis tabasid massiivsed astreoidid nii Maad kui Kuud, kirjutab cnn.com.

Asteroididerünnakuid uurinud Jaapani Osaka ülikooli teadlaste sõnul olid 800 miljonit aastat tagasi Maad tabanud asteroidid märgatavalt suuremad kui see asteroid, mis langes Maale 66 miljonit aastat tagasi, tekitades hiidsisalike väljasuremise ja uute liikide esilekerkimise.

Teadlased jätkasid, et 66 miljonit aastat tagasi tänapäeva Mehhiko Yucatani poolsaarele Chicxulubi kraatri tekitanud asteroidi diameeter oli 12 – 15 kilomeetrit. Asteroid tabas ala kiirusega 20 kilomeetrit sekundis.

Kraatri algne diameeter oli 100 kilomeetrit ja sügavus 10 kilomeetrit. Nüüdseks on Chicxulubi kraater laienenud ja diameeter on 200 kilomeetrit.

800 miljonit aastat tagasi Maad tabanud asteroidid olid Chicxulubi kraatri tekitanud asteroidist 30 – 60 korda suuremad.

Asteroidisadu leidis aset krüogeeni ajastul, geoloogilisel perioodil, mis oli 800 – 630 miljonit aastat tagasi, mil meie planeet oli kaetud jääkõrbetega. Teadlaste sõnul leidsid siis aset mitmed keskkonna- ja bioloogilised muutused.

Tegemist oli suurima jäätumisega Maa ajaloos. Mandrid, mered ja ookeanid olid kaetud jääga, ekvaatoril oli jää paksus 10 meetrit.

«Tõenäoliselt käivitas jääaja 800 miljonit aastat tagasi toimunud astreoididesadu, sest siis langes Maale 10 – 100 korda rohkem asteroide kui Chicxulubi kraatri tekkimise ja 470 miljonit aastat tagasi toimunud astreoididerünnaku ajal,» selgitas Osaka ülikooli kosmoseteadlane Kentaro Terada, kes asteroidiuuringut juhtis.

Jaapani uurijate sõnul tabas meie planeeti asteroididesadu ka 470 miljonit aastat tagasi, tuues kaasa ookeanivee taseme ja temperatuuride languse ning mõjutades bioloogilist mitmekesisust.

Teadlastel on raske uurida, kuidas asteroidid meie planeeti minevikus mõjutasid, kuna vulkaanid ja geoloogilised protsessid on Maad muutnud ja minevikus toimunu jäljed kustutanud.

Uurijad on seisukohal, et kõik enne 600 miljonit aastat tagasi Maale tekkinud kokkupõrkekraatrid on geoloogiliste protsesside poolt kustutatud.

Kuid on olemas Maa kaaslane Kuu, mida miljonite aastate jooksul on samuti asteroidid pommitanud. Seal ei toimu selliseid protsesse nagu Maal ja selle tõttu on kokkupõrkekraatrid alles. Kuu andis teadlastele võimaluse panna kokku pilt, milline võis olla olukord Maal pärast massiivsete astreoidide langemist.

Maa kaaslane Kuu FOTO: Eyepix/SIPA/Scanpix

Jaapani teadlased kasutasid uues uuringus Jaapani kosmoseagentuuri kosmosesondi Kaguya kogutud andmeid Kuu kohta. See sond liikus kuni 10. juunini 2009 Kuu orbiidil ja siis lõpetas töö, langedes Kuu Gilli kraatrisse.

Kosmosesondi kogutud andmed näitasid, et Kuu 59 kraatrist, mille läbimõõt on suurem kui 20 kilomeetrit, on kaheksa kraatrit tekkinud samal ajal. Nende seas on ka Koperniku kraater, mille läbimõõt on 93 kilomeetrit.

USA Apollo 12 missiooni astronaudid kogusid Kuul materjali, mis NASA teadlaste arvates pärines Koperniku kraatri tekkeajast.

19. novembril 1969 Kuult kogutud kivise materjali uurimine näitas, et see on 800 miljonit aastat vana.