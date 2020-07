VALIKUTE KÜSIMUS ⟩ Suurbritannias keeldub ema 9-aastast poega kooli saatmast, sest Minecraft on parem õpetaja

Walesis elavad 28-aastane Jessica Darch ja tema abikaasa Daniel väidavad, et nende 9-aastane poeg Stephen, kellel on diagnoositud üldinearengu hilinemine, Tourette'i sündroom mitu ärevushäiret, on viimase paari kuu jooksul kodus arvutimänge mängides palju rohkem õppinud, kui koolis käies, vahandas The Sun.

Kolme lapse ema Darch väidab, et ta on aastaid võidelnud selle nimel, et nende poja haridusvajadusi hinnataks. Kuid seni ei ole see tal õnnestunud.

Darch usub, et koht erikoolis või üks-ühele tugiteenus võiks Stephenile kasuks tulla. Lisaks on ema sõnul poeg tavakoolis lihtsalt osa süsteemist, mis käib lapsel üle jõu.

Jessica sõnul on pere ülejäänud lapsed, 11-aastane Tyler ja kaheksa-aastane Maisie, kes käivad samas koolis, õnnelikud ja saavad hästi hakkama, kuid Stephenil erivajadustest tingitud erilähenemist kool pakkuda ei suuda.

«Ta pole koolis õnnelik ega ole ka midagi õppinud. Ta ei saa midagi lugeda ja oskab kirjutada vaid oma nime, ei midagi muud,» kirjeldas naine.

Darchi sõnul ei saada ta poega kooli tagasi, sest teab, et poiss ei ole seal õnnelik. «Mis mõte sellele on, kui ta ei saa seal vajalikku haridust?» viskas ema küsimuse õhku.

Kuna koolid on koroonaviiruse tõttu suletud, väidab Darch, et Stephen on kodus rahulikum ja õnnelikum ning praeguseks on lõppenud ka poisil varasemalt järjest tihedamalt esinenud stressihood, olenemata sellest, et ta on akadeemiliselt väga maha jäänud.

Ja kuigi Darch ei ole poisile kodus midagi õpetanud, on tal tunne, et Stephen on läbi Lego ja Minecrafti mängude õppinud väga palju.

Pere on Stepheniga erinevate lastearstide juures käinud alates ajast, kui poiss oli 18 kuud vana.

Ema on pojaga käinud ka hariduspsühholoogi juures, kuid naise sõnul tekib tal iga kord haridusasutustesse minnes ja spetsialistidega rääkides tunne nagu peksaks ta lihtsalt vastu seina.

Ema jaoks on poja kooli saatmine, kuhu laps tegelikult ei sobi, südantlõhestav.

Lisaks ei ole ema sõnul 28 õpilasega klassis Stephen prioriteetne õpilane ja kaob selle massi sees lihtsalt ära, kuigi vajab eripedagoogi ja individuaalset lähenemist.

«Tahaksin, et tal oleks koht erikoolis koos õpetajatega. See on aastaid olnud meie unistus,» lisas naine.

«Kohalik omavalitsus teeb tihedat koostööd koolide, laste ja peredega, et tagada laste vajaduste õigeaegne hindamine ja nende lahendamiseks ette nähtud asjakohane sekkumine. Oleme pühendunud peredega partnerlusele ja kohalik omavalitsus tervitaks võimalust perega kohtuda, et muret tekitavaid küsimusi käsitleda ja lahendada,» kommenteeris Tafi nõukogu pressiesindaja Rhondda Cynon Stepheni juhtumit.