GALERII ⟩ Klubi HALL tasuta tuur meelitas rahva peadpööritavat muusika- ja valgusešõud vaatama

«HALLi tiimi ühisel jõupingutusel sündinud ürituse kandvaks teemaks on klubikultuuri kunstiline pool ehk muusika, visuaalse kultuuri ja ruumi omavaheline põimumine, mis on HALLi iga peo oluliseks osaks,» selgitas kuraator Niina-Anneli Kaarnamo. «Avatud uste päeval on võimalik kogeda seda sümbioosi pisut teistsuguses kontekstis.»