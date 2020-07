VIDEO ⟩ Uus putukatest tehtud burger tekitab inimestes vastuolulisi tundeid

Briti väljaanne The Sun jagas üllatavat videot, kus tutvustatakse putukatest toitu tootvat ettevõtet. «Mu pere on neid söönud juba 2013. aastast saati,» kinnitas šeff Tiziano di Costanzo .

Nii tekkis paar aastat tagasi ka mõte mutukatoiduga äri hakata tegema. «Sel aastal on olnud tõsine tõus,» kirjeldas Tiziano oma paari aasta vanust algatust. «Me ei tea, miks.»

Nüüd on nad välja tulnud retseptiga, kus kasutatakse jahuusse. Läbi keedetud ussikesed lähevad blenderisse, sealt välja tulev proteiini ja kitiini mass küpsetatakse aga - väidetavalt - maitsvaks kotletiks, mis läheb burgeri vahele.

Lisaks burgerile on neil loomulikult ka muud söödavat kraami, kõik aga putukatest. Tiziano sõnul võib populaarsus tulla ka sellest, et inimesed on keskkonnateadlikumad. Lihatoit nõuab massiivset karjakasvatust, mis toodab miljoneid tonne lämmastikku.