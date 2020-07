FOTO ⟩ Kristina Šmigun-Vähi kange konkurent on endiselt hiilgevormis

A post shared by Justyna Kowalczyk (@nartowa.pani) on Jul 21, 2020 at 3:46am PDT

Kowalczykil on kokku viis olümpiamedalit, lisaks kahele kullale veel üks hõbe ning kaks pronksmedalit. Ka maailmameistrivõistlustelt on poolatar võitnud kaks kulda. Muuhulgas on rohkem klassikaspetsina tuntud Kowalczyk neljal korral kroonitud Tour de Ski võitjaks. Otepää MK-etapivõite on tal kolm.