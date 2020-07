PILDID ⟩ Vandaalid kahjustasid 1000-aastast tamme, mis legendi kohaselt oli Robin Hoodi ja ta kaaslaste peidupaik

Kohalike sõnul murdus tammelt, mis kannab nime The Major Oak, ligi meetri pikkune osa pärast seda, kui inimesed olid puu sees roninud, teatab dailymail.co.uk.

Legend pajatab, et Robin Hood ja ta mehed kohtusid just selle tamme juures ja peitsid end Nottinhgami šerifi eest puu õõnsuses.

Suurbritannias Nottinghamshire'is Sherwoodi metsas asuv 1000-aastane tamm, mis legendi kohaselt oli Robin Hoodi ja ta meeste kohtumispaik. FOTO: SIMON DAWSON/AP/Scanpix

Ade Andrews on juba 20 aastat Nottinghamshire’i «ametlik» Robin Hood ja tema sõnul on nii vana puu lõhkumine häbiväärne.

«Tegemist on vana ja legendaarse puuga, mis on nii Nottinghami kui ka Inglismaa sümbol. Puu on rahvuslik aare, mille kahjustamine on kultuurivandalism. See puu on seotud Robin Hoodi ja ta meestega ning see, et inimesed seda ei austa, on kohutav,» sõnas Robin Hoodi kehastaja, kes tegeleb haridusliku meelelahutuse ja Robin Hoodi tegelaskujul põhinevate ekskursioonidega.

Nottinghamshire'i «ametlik» Robin Hood on juba 20 aastat Ade Andrews. FOTO: Hunter_Films_Photography / SWNS.COM/Scanpix

Robin Hoodi puu ümber on alates 1970. aastatest aed, kuid see ei takista inimesi selle juurde minemast ja seda kahjustamast. Sherwoodi metsa üks vanem puu on seest tühi ja külastajatel meeldib selle keelust hoolimata selle sees turnida.

Mõõtmised ja arvutused on näidanud, et see 30-meetrise võraga tamm kaalub umbes 23 tonni.

Suurbritannia Nottinghamshire'i Sherwoodi metsa kuulus The Major Oak, mis legendi kohaselt oli kuulsa lindprii Robin Hoodi puu. FOTO: SWNS/Tom Maddick/Scanpix

Nottinghamishire’i juhtide andmetel külastab igal aastal kuulsat puudu umbes 350 000 turisti.

Puu kahjustuse leidis Gemma Howarth, kes töötab Briti kuninglikus lindude kaitseühingus (Royal Society for the Protection of Birds – RSPB) ning vastutab ka Sherwoodi metsa ja lindude eest.

«Käin regulaarselt metsa ja seal elavaid linde kontrollimas. Leidsin siis, et tamme oli lõhutud ja see vaatepilt ei olnud just meeldiv. Inimeste ükskõiksus ja mõtlematus teeb kurvaks. Lõhkujad käisid puu juures ajal, mil kehtisid veel koroonapiirangud,» sõnas Howarth.

Ta lisas, et Nottinghami piirkond on tuntud just Robin Hoodi ja tamme tõttu, tuues turiste, kes tahavad seda näha.