«Karjuv» muumia suri tõenäoliselt infarkti tagajärjel

Nad tegid naisemuumiale kompuutertomograafia ja ilmnes, et naisel oli ateroskleroos ehk arterilubjastus, mille puhul arterite sisekestale ladestuvad rasvaine paksendid, mis sidekoestuvad ja lubjastuvad. See toob kaasa soonte ahenemise, kõvastumise ja rabedaks muutumise, teatab livescience.com.

Egiptuse egüptoloogide arvates suri naine infrakti tagajärjel ja tal tekkis surnukangestus nii, et tal jäi suu lahti. Arvatavalt leiti ta mitu tundi pärast surma.

«Karjuv» muumia leiti 1881 Niiluse jõe äärsest Deir el-Bahari hauakompleksist. Naise muumiasidemetele oli kirjutatud nimi Meritamun, kuid egüptoloogid ei tea seni täpselt, kes ta oli.

Vana-Egiptuses oli mitu selle nimega printsessi, kaasa arvatud 17. dünastia vaarao Seqenenre Taa II ja 19. dünastia vaarao Ramses II tütar.

Deir el-Bahari matmispaigast leiti lisaks Meritamunile ka vaarao Ramses III (1217 - 1155 eKr) poja Pentaweri muumia. Pentaweri sunniti tegema enesetappu pärast seda, kui ta tahtis oma isa troonilt tõugata ja tappa.

Pentawer oli mumifitseeritud kiiruga ja viletsalt, ta oli keeratud lambanahkadesse ja ta siseorganeid ei eemaldatud. Samuti ei olnud ta pea piisavalt tugevalt linasest sidemetega kinni tõmmatud, mille tõttu oli ta suu lahti vajunud.

Egiptuse tuntud egüptoloog Zahi Hawass ja Kairo ülikooli radioloog Shar Saleem tahtsid teada, kas ka Meritamun oli viletsalt ja kiiruga mumifitseeritud nagu Pentawer. Nad kasutasid naismuumia uurimiseks kompuutertomograafiat ja röntgenkiiri, luues nende abil muumiast 3D kujutise.

Skaneering näitas, et Meritamun oli hoolikalt mumifitseeritud, osa ta siseorganeid oli eemaldatud, kuid alles oli süda, hingetoru ja kopsud. Ta kõhukoopasse oli pandud linast kangast ja vaiku. Tema aju ei eemaldatud – pärast surma kuivas see kokku ja vajus koljus paremale poole, mis tekitas selle, et muumia pea on paremale kaldu.

Muumia mõõtmise kohaselt oli Meritamun eluajal umbes 151 sentimeetrit pikk. Hammaste ja luude uurimine näitas, et ta suri 50. eluaastates. Muumia hambad olid väga kahjustatud, osadel purihammastel oli juuremädanik ja mõned hambad olid välja langenud.

Kuid kõige suurem vihje ta tervise kohta oli ateroskleroos, mis lubab oletada, et ta sai südameinfarkti. Kuid see ei ole diagnoos, vaid oletus, sest ateroskleroos võib tekitada ka ajuinfarkti.

Meritamun on hästi mumifitseeritud, kuid ta on muumiana ebatavaline, sest ta suu on lahti ja jalad risti – üks jalg pahkluu kohal üle teise.

Uurijate arvates suri Meritamun üksinda ja ta surnukeha leiti tunde hiljem, mil tal oli tekkinud surnukangestus, mille puhul lihased ja liigesed jäigastuvad. Paar päeva hiljem surnukeha lõtvus ja algas keha lagunemine.

Võib-olla alustasid Meritamuni balsameerijad tema mumifitseerimisprotsessi enne surnukangestuse lõppu ning selle tõttu jäi naise suu lahti ja jalad ebatavalisse asendisse.

«Karjuv» muumia, mis asub Kairos Egiptuse muuseumis. FOTO: KHALED DESOUKI/AFP/Scanpix

Lääne-Ontario ülikooli uurijad eesotsas Andrew Wade’iga ei jaga seisukohta, et Meritamun mumifitseeriti kangestununa ja selle tõttu jäi tal suu lahti. «Mumifitseerimine on pikaajaline protsess, kuid surnukangestus kestab vaid paar päeva. Meie arvates ei olnud sidemed selle naise pea ümber piisavalt tugevalt, et need oleksid suud kinni hoidnud ja selle tõttu vajus see pärast mumifitseerimist lahti,» sõnas Wade.

Ajakiri Archaeology kirjutas 2009. aastal, et «karjuvad» muumiad ei ole haruldased, sest muumiate lõualuid kinni hoidnud sidemed ei olnud pandud piisavalt tugevalt, need venisid välja, mille tõttu vajus suu lahti.

Nüüdne uurimine ei andnud täpset vastust, kas Meritamuni suu jäi lahti surnukangestumise või lohakalt pandud sidemete tõttu.

Teadlasi huvitas ka see, kelle tütar Meritamun oli ja millisesse dünastiasse kuulus.

Egüptoloogide sõnul on tähenduslik see, et «karjuva» muumia aju ei eemaldatud. Nad selgitasid, et surnute aju eemaldati eelkõige 19. dünastia ajajärgul, mitte aga 17. dünastia valitsemisajal. Selle tõttu arvatakse, et Meritamun oli vaarao Seqenenre Taa II, mitte Ramses II tütar.

17. dünastia vaarao Seqenenre Taa II valitses 1560 – 1555 eKr. 19. dünastia vaarao Ramses II aga elas ja valitses kaua. Ta sündis 1304 eKr ja suri 1214 eKr ning oli troonil 1279 – 1213 eKr.

Vana-Egiptuse vaarao Ramses II muumia (vasakul) ja kuju FOTO: Rights Managed/Mary Evans Picture Library/Scanpix