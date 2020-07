Orbiidilt kadunud poistebänd One Direction tegi 10. aastapäevaks fännidele üllatuse

Briti-Iiri poistebänd One Direction 2015 Las Vegases Billboard Music Awards auhinnagalal. Vasakult: Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan ja Harry Styles. Puudub Zayn Malik, kes selleks ajaks oli bändist lahkunud

Alates sellest, kui Briti-Iiri poistebänd One Direction 2015 teatas, et nad võtavad 2016. aasta märtsist tähtajatu vaheaja, on fännid pikkisilmi oodanud nende taasilmumist.