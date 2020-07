PILDID JA VIDEO ⟩ Prantsusmaal viskas poiss oma kolmeaastase venna põleva korteri aknast välja, päästes ta elu

10- ja 3-aastane vend olid kolmanda korruse korteris, kus lahvatas tulekahju ja ainus võimalus oli pääseda välja akna kaudu, teatab afp.com.

Põleng jäädvustati videole, millel on näha, et leegid on suured ja akendest tuleb musta suitsu.

Kaks last vajasid päästmist, kuid tuletõrje ei olnud veel kohal ning ei olnud ka redelit, mille kaudu oleks saanud aknast alla ronida, samuti ei olnud hüppepatja, kuhu lapsed oleksid saanud hüpata.

Vanem vend vaatas, et all on inimesi ja ta otsustas noorema venna kümne meetri kõrguselt nende kätele visata.

Videol on näha, et põleva maja juures on hüsteeriline meeleolu ja maapinnal on inimesed, kes on valmis visatavat kolmeaastast vastu võtma.

Vanem vend viskaski noorema venna alla ja inimesed püüdsid ta kinni. Üsna pea pärast seda hüppas alla ka vanem vend, kes samuti kinni püüti.

Prantsusmaal Grenoble'is viskas kümneaastane poiss oma kolmeaastase venna põleva korteri aknast alla, inimesed püüdsid ta kinni FOTO: /AP/Scanpix

Üks poisse püüdnutest oli 25-aastane üliõpilane Athoumanid Walid, kes murdis lapsi aidates randme. Walidi sõnul kuulis ta õues karjumist, läks välja ja nägi, et naabermaja põleb.

«Me ei teadnud, kuidas lapsi päästa. Pakuti välja, et korteri uks tuleks maha murda, kuid see osutus võimatuks. Lapsed pääsesid läbi akna välja ja meie püüdsime nad kinni,» sõnas üliõpilane.

Grenoble’i linnapea Éric Piolle kiitis julget kümneaastast ja tänas elanikke laste päästmise eest.