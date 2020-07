VIDEO ⟩ Trump: olen teinud afroameeriklaste heaks rohkem kui keegi teine, välja arvatud Abraham Lincoln

Kuigi koroonapressikonverentsil on teemaks viirus, on ajakirjanikud küsinud Trumpilt ka muud päevakajalist. Nüüd küsitigi Trumpilt, et mida ta Bideni seisukohavõtust arvab.

Kriitikud märkasid, et nii presidendikandidaat Biden kui veel mitmed USA presidendid on kasutanud rassistlikku keelt ja toetanud rassistlikku poliitikat. Varasematel sajanditel võimul olnud USA presidentidel oli ka orje.

Trump on öelnud nii Aafrika maade kui Mehhiko kohta, et need riigid on «sitaauguriigid» (shithole countries) ning et Mehhiko saadab meelega kurjategijaid USAsse.