Amber Heard süüdistab Johnny Depp ahistamises: tahan, et ta lihtsalt jätaks mind rahule

Londonis on käimas pingeline kohtuprotsess, milles Johnn Depp süüdistab Briti väljaannet The Sun laimus. 57-aastane Hollywoodi megastaar kaebab kohtusse ettevõtte News Group Newspapers, mille alla kuuluv väljaanne The Sun avaldas 2018. aastal loo, milles nimetas teda «naisepeksjaks». 7. juulil alguse saanud kohtuprotsess paljastab iga päevaga aina uskumatuid seiku Johnny Deppi ja Amber Heardi abielu kohta.

Amber Heard rääkis kohtule, et Depp loopis tema pihta alkoholipudeleid kui granaate. Hollywoodi megastaari sõnul oli hoopis Heard see, kes raevununa pudeleid viskas ja tema sõrme vigastas. Nii 34-aastane Heard kui ka 57-aastane Depp eitavad, et nad oleksid olnud vägivaldsed.



Väljaande Yahoo Entertainment valdusesse jõudnud tunnistajate ütlustes seisab, et Heard kõneles kohtus neljateistkümnest vägivaldsest juhtumist, milles peaosas Johnny Depp. Üks neist olevat aset leidnud 2015. aasta märtsis, kui Deppil olid parasjagu Austraalias pooleli saaga «Pirates of the Caribbean» viienda filmi võtted.