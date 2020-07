TOP 5 ⟩ Eesti räpparid, kelles leidub potentsiaali ka läbi lüüa presidendiametis!

Eesti president valitakse ametisse viieks aastaks ja kandidaadiks võib seada sünnilt Eesti kodaniku, kes on vähemalt 40 aastat vana. Neid kriteeriumeid silmas pidades on meie räpparite seas ideaalseid kandidaate vähe. Esimene valik oleks kahtlemata Genka, kes on end ka 2014. aasta loos «Jesus Presley» nimetanud Eesti hip-hopi Toomas Hendrik Ilveseks. Paar päeva tagasi säutsus mees ka Kanye Westi meediatormi tuules Twitteris, et kui rahvas väga tahab, siis kandideerib ta ise Ameerika presidendiks – miks mitte alustada hoopis Eestist?