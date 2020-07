VIDEO ⟩ 2400 aasta vanune seen on meie planeedi suurim elusorganism

USA metsateenistuse botaaniku ja mükoloogi Tina Dreisbachi teatel on see tõmmu külmaseen Armillaria solidipes, varasema nimetusega Armillaria ostoyae, kirjutab archaeology-world.com.

Eksperdi sõnul on Oregoni metsa tõmmu külmaseene niidistik ligi 9 ruutkilomeetri suurusel alal, olles rohkem kui 2000 aasta jooksul hävitanud oma teel kõik, kaasa arvatud suured puud.

Ta lisas, et hiiglaslik seen sai alguse ühest väikesest spoorist, nüüdseks on arenenud hiiglaslik mütseel, mis on seeneniitide kogum. Seeneniidistik asub maa sees ja puudes, näha on vaid seenekübarad, mis on vaid väike osa väga suurest seenest.

«Tõmmu külmaseen on söödav, kuid ei ole hea maitsega. Kui ma seda seent söögiks kasutaksin, siis ma lisaks sellele palju maitseained, eelkõige küüslauku,» nentis mükoloog Dreisbach.

Oregoni Malheuri metsa uuris ka USA Vaikse ookeani metsauurimiskeskuse bioloog Catherine Parks, kes polnud suurest seenest varem teadlik, kuid kellele jäi silma, et seal piirkonnas on palju puid juurte mädanemise tõttu maha langenud.

Ta võttis puudest proovid ja uuris neid laboratooriumis, saades teada, et puid hävitab seen, mis on haaranud suure ala.

Tõmmu külmaseen (Armillaria solidipes) on šampinjonilaadsete seltsi kuuluv seeneliik, mis kasvab peamiselt põhjapoolkera jahedamatel aladel. See on poolparasiitne liik ja saprotroof ehk organism, kes saab oma toitained surnud orgaanilisest ainest ning see on tavaline okaspuudel, kuid leidub ka lehtpuudel.

Seda puidul parasiteerivat seeneliiki võib kohata nii metsades, raiesmikel kui ka parkides olevatel kändudel ja elusatel puudel, millel ta kasvab põõsasjalt suure kobarana.

Tõmmu külmaseene kübar on värvilt kreemjas kuni pruun ja ta jala ümber on vatjas rõngas. Seenekübara laius on 5 – 10 sentimeetrit.