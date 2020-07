POLITSEI HOIATAB ⟩ Sotsiaalmeedias levib ohtlik trend, mis ässitab noori täitma eluohtlikke ülesandeid

«Disney koomiksitegelase Goofy maskis tundmatu saadab sotsiaalmeedias lastele ja noortele sõbrataotlusi, kasutades nime Jonathan Galindo. Kui taotlus rahuldatud, saab ohver lingi, milles on üliohtlikud ülesanded,» kirjeldati ohtlikku trendi lähemalt ja lisati, et need on mitmesugused eluohtlikud ülesanded julguse proovile panemiseks. Millised täpsemalt, seda sotsiaalmeedia postituses ei täpsustatud.