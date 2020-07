VIDEO ⟩ Andrei Zevakin ja Brigitte Susanne Hunt teritavad jätkuvalt üksteise kallal hammast

«Jan Uuspõld on täpselt sarnane nagu see juutuber, kes enne Zevakinit inimesi mõnitas ja siis ära kadus, sest et see on tavaliselt saatus, mis neid tabab,» ei jätnud Brigitte Susanne Hunt raadioeetris taaskord kasutamata võimalust teda solvanud sisuloojale ära panna.



Loomulikult jõudis kommentaar ka Zevakini kõrvu, kes selle omakorda oma värskeimas videos ette võttis. «Sõbrad, mul ei ole mitte midagi öelda. Me oleme nõrgad, me ei pea vastu, me kaome ära – see on lihtsalt juutuuberite saatus,» sõnas mees enne naerma puhkemist. «Mulle meeldib, et sellest teemast on mingi kaks kuud möödas ja ta on ikka veel butthurt.»



«Oot-oot-oot – kas sa just ütlesid, et ma olen mõnitaja ja ma nõrk ja ma sakin ja ma ei pea YouTube'is vastu?» küsib Zevakin irooniliselt ja imiteerib veel õli tulle valamiseks kõne vandeadvokaat Robert Sarvele.



Nimelt võitleb Brigitte Susanne Hunt hetkel koos Robert Sarvega kohtus negatiivsete netikommentaatorite vastu. Saarte Hääl kirjutas 14. juulil, et Saaremaa arvutifirma EQ Computer peaks maksma ligi 1500 eurot kahe internetis avaldatud kommentaari eest, mille tõttu avaliku elu tegelane Brigitte Susanne Hunt end solvatuna tundis. Samas on naine saanud sotsiaalmeedias kriitikat ka enda ütlemiste kohta. Paar kuud tagasi pani raadiohääl Instagrami story'sse üles küsitluse, milles võrdles tõsielustaar Seidi Voogre välimust laamaga ning palus jälgijatel hinnata, kumb kenam on. Seidi fännidele see ei meeldinud: «Ta võiks nüüd iseennast kohtusse kaevata,» säutsus üks neist Twitteris.