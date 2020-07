OOTAMATU TÜLIÕUN ⟩ Maailmakuulus bänd oleks Miljardid äärepealt laiali ajanud!

2015. aastal, kui bänd oli tegutsema hakanud Miljardite nime all (varem tunti neid lihtsalt bändi solisti Marten Kuninga nime järgi – toim.), andsid nad kontserdi Milanos ja siis leidis aset ka Miljardite suurimaid tülisid. «Mul tuleb meelde, kuidas me olime korteri rõdul ja bänd läks seepärast peaaegu lahku, sest tekkis kaks leeri – ühed, kes armastasid Totot ja teised, kes vihkasid. Kaarel ja Peedu olid täiega Toto fännid ja siis me Kristjaniga läksime rõdule suitsu tegema, et mis kuradi Toto,» meenutas kitarrist Raul Ojamaa. Lahkheli pole tegelikult tänase päevani lahendust leidnud ja mehed on otsustanud lihtsalt, et seda hella teemat nad enam ei puuduta.



Miljardid, kelle debüütalbum «Kunagi läänes» hinnati 2018. aasta Eesti Muusikaauhindade jagamisel kolme auhinna vääriliseks, nende hulgas tunnustus Aasta albumi kategoorias, on viimase aasta jooksul usinalt uut materjali salvestanud. Marten Kuninga sõnul on uus album võrreldes eelmisega energilisem: «Sisuliselt on aga albumi läbiv teema surm. Surm on üks jõulisemaid kujundeid markeerimaks muutust. See album on jutlustus armastusest, milleni jõuab läbi ego surma. See nõuab pühendumust ja vastutust. Maailmas on nii palju hirmu – see album on kantud vaimust, et teisiti on võimalik.»