Koroonast kurnatud Boliivias seadustati viiruse ravimine skandaalse kloorilahuse MMSiga

Boliivia senat võttis vastu otsuse, mis lubab hakata tootma ja COVID-19 vastu kasutada naatriumkloritit. See on meile tuntud kui MMS (miracle mineral solution, «imepärane mineraalilahus»).

«Autoriseeritakse kloordioksiidi lahuse valmistamine, müük, tarnimine ja kasutamine koroonaviiruse ennetamiseks ja raviks,» kirjutatakse otsuses. Tootmine saab olema valitsusorganite järelvalve all. Koos kohalike omavalitsustega hakatakse korraldama teavituskampaaniaid, kuidas MMSi täpselt kasutada.

Senati esimees Eva Copa kinnitas, et tal oli MMSiga seoses kahtlusi. Enne otsuse vastu võtmist tegelesid selle müügiga spekulandid mustal turul. Nii otsustati ainele luua riiklikud regulatsioonid.

Boliivia on üks COVID-19 tulipunkte maailmas, puhang sai seal hoo sisse hiljuti. 66 000 tuvastatud juhtumit ja ligi 70 surma päevas seavad selle mitme näitaja poolest maailma tippu.

Hiljuti lükati Boliivias valimised juba mitmendat korda edasi, nüüdseks oktoobrisse. Riigis on haigestunud ka mitu ministrit.

Eestis varasematel aastatel palju vastuolusid tekitanud MMS on naatriumkloriti lahus. Turundajate väitel väljutab see kehast oksüdeerimise kaudu raskemetalle. Suuremates kogustes on lahus toksiline, põhjustades oksendamist, kõhulahtisust ja siseelundite kahjustusi ning ka surma.