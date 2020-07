PILDID ⟩ Soomes teisaldatakse tervena hiiglaslikku 2000-tonnist kivihoonet

Tampere linnas teiseldatakse täna vana kaubajaama hoonet. 1907. aastal ehitatud maja on üle sajandi omal kohal olnud, kuid jäi ette uutele tänavatele. Aastatepikkuse vaidluse järel otsustati linna ajaloole oluline hoone jätta ühte tükki.

2000-tonnine kivimaja nihutatakse 28 meetrit senisest asukohast eemale. Selleks valati sellele alla betoonplaat, mille all on ka rööpad. Neid mööda liigutatakse kaubahoone - ülesmäge - uude asukohta.

Tohutu projekti eesmärgiks on ajada sirgeks Ratanpiha tänav. Kogu ettevõtmine läheb väidetavalt maksma 3 000 000 eurot. Tänava nihutamisega loodetakse autode voogu sujuvamaks muuta ja inimesi meelitada loodava rattatee peale.

Pildid postitas sotsiaalmeediasse Tampere ülikooli õppejõud Maija Tervonen. Lisaks kommenteeris seda ka Jaakko Stenhäll Soome rohelistest. «Kaubajaam liigub sentimeeter sentimeetri haaval,» rõõmustas ta. «Üle kõige on see märk sellest, et insenerid saavad hakkama kõigega, kui pealehakkamist on.»