Lauri Saatpalu purjuspäi lavale astumisest: see oli mingi pikema protsessi tulemus

Esimene kord oli 2018. aasta augustis Tartumaal Luke mõisas Dagö kontserdil, kui publik kurtis, et Saatpalu laulis mööda ja ajas sõnad sassi. «Ma väga vabandan oma eilse käitumise pärast ja lollide naljade pärast, mis polnud naljakad! Loodan, et andestate!» palus Saatpalu päev hiljem sotsiaalmeedias juhtunu eest vabandust.

«Eks need põhjused on ju ikka inimeses endas. Kuidas sa jõuad omadega sellisesse seisu, et lõpuks teedki vea. Ma ei hakkaks siin nüüd pikalt lahkama, aga… Eks see ole miski psühholoogiline sisepingete virvarr,» kergitas Saatpalu Postimehele antud intervjuus saladusloori sellelt, mis tegelikult juhtus.