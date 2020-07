Prints Harry ja abikaasa Meghan Markle'i loobumine kuninglikest kohustustest sai selle aasta alguses meedias hulgaliselt tähelepanu. Peagi on aga ilmumas biograafiline raamat, mis loob väidetavalt paari üllatuslikust otsusest unikaalse vaatenurga, vahendab The Guardian .

Augustis ilmuvas biograafilises raamatus «Finding freedom» väidetakse, et prints Harry ja Meghan soovisid oma narratiivi abielu algusest alates kontrollida ning Buckinghami palee korralduste all elamine oli nende jaoks suur pettumus. «Kuna nende populaarsus oli kasvanud, ei mõistnud Harry ega Meghan, miks nii vähesed palees nende huvide nimel vaeva nägid. Nad olid kuningliku perekonna jaoks suureks tõmbeks,» väidavad raamatu autorid, kes on enda sõnul loonud Harry ja Meghani lahkumisest kuninglikust perekonnast unikaalse vaatenurga.