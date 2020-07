Rase 14-aastane vene tüdruk nukralt: kardan üksi sünnitada, koos oleks lihtsam

Uudis Daria rasedusest tekitas jaanuaris Venemaal palju kõneainet. Elu24 kirjutas aasta alguses, et Krasnojarski piirkonnas asuva linna Zheleznogorski haigla teatas 13-aastase tüdruku rasedusest kohalikku politseid 13. jaanuaril.

Venemaa meedia vahendas aasta alguses, et sealses piirkonnas elav koolitüdruk ootab nüüdseks 11-aastase Ivani last. Praeguseks on selgunud, et Ivan pole lapse isa, kuid kavatseb Dariale olla toeks ja astub koos tüdrukuga lapsevanema rolli. Sellest, kes on tegelik lapse isa, saab lähemalt lugeda SIIT.

Ühes teises postituses avaldas Ivan, et hetkel nad Dariaga koos ei ela, kuid kavatsevad seda kunagi teha. Daria loodab aga, et saab kodust välja kolida 17-aastaselt, ning kogub juba praegu korteri jaoks raha.

Lisaks oma suhtele Ivaniga ja ühistele tuleviku plaanidele on Daria avameelselt enda ametlikul Instagrami kontol rääkinud ka rasedusest ja eelseisvast sünnitusest.

Daria peaks sünnitama umbes kahe nädala pärast ning hiljuti postitas koolitüdruk oma Instagrami eriti nukra pildi. «Kui nüüd aus olla, on see minu jaoks keerulisem kui kunagi varem,» kirjutas Daria postituse pealkirjaks.

Mõned postitused varem oli koolitüdruk avaldanud, tahab sünnituse ajal oleks Ivan või vähemalt tema ema tema juures. «Ivan polnud vastu aga hoopis poolt. Aga kuidas mu ema sellesse suhtub, ma ei tea. Minu jaoks on selliste sündmuste ajal väga oluline minu lähedaste inimeste toetus,» täpsustas Daria, kuid lisas, et koroonaviiruse tõttu seatud piirangute tõttu (peresünnitused pole lubatud – toim) võib asi minna teisiti.

«Kardan üksi sünnitada, arvan, et kellegagi koos oleks lihtsam,» tõdes koolitüdruk ja lisas, et kõik tema mõtted tiirlevad hetkel sünnituse ümber.

Daria arstid on tüdrukule öelnud, et sünnitus saab olema keeruline, sest kui lapse pea loomulikul viisil läbi ei mahu tuleb kirurgiliselt sekkuda. Sünnituse muudab keeruliseks eelkõige Daria vanus ja tõsiasi, et tema keha ei ole veel piisavalt arenenud.

Olgugi, et koolitüdruk kardab sünnitust, on Daria avaldanud, et koos rasedusega on tema elus aset leidnud ka muutused ja nii mõnigi neist ei ole olnud halb. Lisaks sellele, et ta on rasedusega muutunud küpsemaks, on ta ka organiseeritum ning lahkem. Nüüd on ta vastutustundlikum ja tüdruku arvates on paranenud ka tema suhted vanematega.