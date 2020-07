GALERII ⟩ Iisraelis seisis veekahurite ja politseiga vastamisi alasti meeleavaldaja

Protestijate üks loosungeid on järgmine: «kõik näevad, et keisril pole rõivaid». Teisel puhul on «peaminister» (prime minister) mugandatud kontekstile sobivalt «kriminaalministriks» ( crime minister ).

Protestid on kestnud pikki nädalaid. Algselt koroonaviiruse meetmetest inspireeritud meeleavaldused on nüüd enam suunatud Netanyahu vastu, kes on kohtu all altkäemaksu, pettuse ja usalduse ärakasutamisega.