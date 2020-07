KARM VIDEO ⟩ Alasti mees viskas teda vahistama tulnud politseiniku kraavi

Kanada läänerannikul Vancouveris sai alasti tänaval kolanud meest arreteerida üritanud politseinik ootamatult eduka vastuhaku osaliseks. Nüüd on 40-aastane ründaja vahistatud, kuna andis end ise üles.

Politsei sõnu oli mees patrulli saabudes põõsastesse põrutanud. Järgnenud politseinik teatas, et ta on vahi all ja ulatas mehele teki. Selle peale «lõi mees korravalvurit hoiatamata».