VIDEO ⟩ Põhja-Korea teatas esimesest koroonaviiruse kahtlusest

Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA edastas liidri Kim Jong-uni sõnumi, et viirus on tõenäoliselt jõudnud ka sinna, edastab afp.com.

KCNA lisas, et Põhja-Korea piirivalve leidis põgeniku Kaesongist, mis suleti ja oletatavalt nakkuse saanu pandi karantiini. Kaesong asub kahe Korea vahelises eritsoonis.

Kim Jong-un kutsus 25. juulil kokku poliitbüroo erinõupidamise ja kuulutas riigis välja eriolukorra. Alles möödunud nädalal kiitis Kim, kuidas ta on suutnud oma riigi viirusevaba hoida.

Julgeolekuasjatundjate sõnul ei ole tõenäoline, et keegi läheks niisama lihtsalt Lõuna-Koreast Põhja-Koreasse, sest kahe riigi vahel on maailma üks paremini valvatud piire.

Lõuna-Korea meedia kirjutas, et väidetavalt nakatunud põgenik on 24-aastane ja ta läks Põhja-Koreasse tagasi pärast seda, kui teda hakati Lõuna-Koreas kahtlustama vägistamises.

Lõuna-Koreas on koroonaviiruse nakkuse saanud üle 14 000 inimese, paranenud on ligi 13 000 inimest ja elu on kaotanud 299 inimest.