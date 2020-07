Tom Hanks ja ta naine Rita Wilson on nüüd ametlikult Kreeka kodanikud

Kreeka võimud tegid Hanksi ja ta pere Kreeka aukodanikeks juba 2019, kuna Hanks aitas 2018 Kreekas Ateena lähedal möllanud ulatuslikele maastikupõlengutele tähelepanu pöörata ja abistas rahaliselt nende kustutamist, teatab cnn.com.

Põlengutes kaotas elu rohkem kui 100 inimest.

«Tom Hanks on inimene, kes ilmutas Mati nimeks saanud maastikupõlengutes kannatanud inimeste vastu tõelist huvi ja tõstatas põlenguteprobleemi ülemaailmses meedias,» sõnas Kreeka siseminister Takis Theodorikakos.

Wilson, kellel on kreeklastest esivanemaid ja kes on Kreeka õigeusku, on sageli koos oma abikaasa Hanksi ja lastega puhanud Kreekas. Neil on suvemaja Antiparose saarel.

Hanks ja Wilson on teinud kaks Kreeka-teemalist filmi ja on sageli meedias esinedes öelnud, et neile meeldib Kreeka, sealsed inimesed, kultuur ja loodus.

64-aastane Tom Hanks sõnas 2020. aasta alguse toimunud Kuldgloobuste galal, et ta on olnud oma südames kreeklane juba 32 aastat.

«Kreeka on paradiis. Olen olnud maailmas paljudes kohtades, kuid Kreeka on eriline paik, mida ei saa võrrelda millegagi. Maa, taevas, meri, see paik paitab hinge,» sõnas tuntud näitleja.