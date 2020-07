VIDEO ⟩ Arizonas pani vihm muda ja prahi jõena voolama

Pahaendelise välimusega kiiresti liikunud tume mass oli piirkonna maastikutulekahjudele järgnenud muda ja prahi tulv. Tegemist oli apokalüptilise vaatepildiga, millest tehtud videol on näha, kui ohtlik kiiresti liikunud muda- ja prahivool olla võib.

«Video on tehtud kolmapäeval 15. juulil 2020 Cañada del Oro drenaažikanalist, mis on Arizona osariigi põhjaosas. Juhtum näitas, et isegi vähene vihm võib panna muda ja prahi jõena liikuma,» sõnasid Pima maakonna esindajad.