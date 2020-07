VAATA JA VÕRDLE ⟩ Kas printsess Diana vennatütar oskab kaameraga flirtida sama hästi, nagu tegi seda tema tädi?

Printsess Diana sugulane, 29-aastane leedi Kitty Spencer on seltskonnatäht ja modell, kellest Briti kõmumeediale tihti kirjutada meeldib. Tasahilju jagas noor naine Instagramis nõnda lummavat kaadrit, mis tõestab taas, et on sama fotogeeniline, nagu oli ka tema varalahkunud tädi.