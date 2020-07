OH JUMMEL! ⟩ Endise glamuurimodelli Katie Price'i järjekordsed ilusüstid läksid luhta - vaata, mis temaga nüüd juhtus

Nimelt kirjutab Briti väljaanne The Sun, et endine glamuurmodell otsustas hiljuti järjekordsete täitesüstide kasuks, mida talle tasuta pakuti.

Price lasi seal kliinikus suurendada oma huuli ning tegi täitesüstid põsesarnadesse, kuid pärast protseduuri märkas staar väidetavalt, et tema näos on kühmud ning ta ei saanud enam naeratada.

The Sun kirjutab, et sedapuhku läks naine kiiresti teise kliinikusse, kus lasi need eemaldada. «Katie'ga võttis Instagramis ühendust üks ettevõte, kes pakkus talle tasuta täitesüste. Kui need olid tehtud, sai Katie aru, et need ei sobi talle,» avaldas Price'i lähikondlane väljaandele.

«Põsesarnade juures olid tal suured kühmud ja ta ütles, et ta nägi välja nagu Maleficent (pahalane Disney filmist - toim). Tema huuled polnud ka kenad - need olid nii pingul, et ta sai vaevu naeratada.»

Lähikondlase sõnul tegi Price «oma näo korda» vaid mõned tunnid enne seda, kui lendas puhkusele Türki. «Ta lubas ka, et ei lase oma näo kallal enam midagi teha.»

Price'i esindaja pole juhtunud veel kommenteerinud.

Elu24 kirjutas ka aprillis, kuidas seltskonnatäht ja endine glamuurimodell Katie Price on elav näide sellest, mis juhtub siis, kui «head asja liiga palju saab».

Nimelt on naine aastate jooksul korduvalt noa all käinud, lisaks on ta kasutanud nii täitesüste kui ka Botoxit. Rohketest operatsioonidest on Katie kehal ka palju arme.

2013. aastal kirjutas ka Daily Mail, et naine on Botoxiga liiale läinud: tema nägu oli pisut paistes, nahk oli pingule tõmmatud ja silmaga polnud võimalik tuvastada ühtegi kortsukest. 2018. aastal avaldas staari esindaja, et Katie viimane näoringlõikus ei läinud plaanipäraselt ja naine polnud sellega rahul.

2019. aasta mais käis ta Türgis järjekordsel näoringlõikusel, et saavutada nooruslikum välimus.

2019. aastal kirjutas Briti kõmuleht The Sun ka, et Price läheb 11. korda rinnaoperatsioonile ning laseb eemaldada ka kõhupiirkonnas oleva armi. «Ta laseb oma keha täiesti ümber teha,» rääkis Katie sõber toona väljaandele. Väidetavalt lasi staar oma rindu uuesti opereerida, sest talle tundusid need ebaühtlased.

2019. aasta augustis avaldasid mitmed kõmulehed (The Sun, Mirror jne) noa all käinud Price'i operatsioonijärgsetest haavadest ka hirmutavad pildid. Neil oli näha naise paistes nägu ning haavad, mis eritasid mäda.

