Marss saab kunagi Maale kukkunud meteoriidi tagasi

«Briti loodusmuuseumi kogus olevad meteoriidid reisivad sageli mööda maailma, olles näitustel, kuid nüüd on esimene kord, mil meteoriit pöördub koju tagasi,» sõnas Briti loodusmuuseumi meteoriitide peavarahoidja Caroline Smith, kes on Mars 2020 missiooni teadusliige.

Briti muuseumi meteoriitide ekspert Caroline Smith selgitas, et Mars 2020 missioon valis just selle meteoriidi Marsile, kuna ta on oma koostiselt kalibreerimiseks õige, kuid samas ka vastupidav.

«Meie kogus on Marsi meteoriite, mis on väga haprad, Marsile tagasiminev seda ei ole. See on sitke nagu vana saabas,» nentis asjatundja.