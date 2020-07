Suunamudija vastikust juhtumist: öelge veel, et rassism pole Eestis probleem!

Äärmiselt rassistliku vastasseisu käigus lendas seltskond noori peale mustanahalisele naisele, kes bussist lahkus. «Öelge veel, et rassism pole Eestis probleem,» juhatas Krünberg kirjelduse sisse.

«Bussis oli täna mustanahaline naine, istus minust paar rida eespool,» seletas neiu. «Pildil olev kamp vene poisse tuli ja hakkas lihtsalt naisele karjuma 'n*gga', 'monkey' ja 'go back to your country'.»