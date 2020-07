Kasahstanis leitud püramiid võib olla vanem kui osad Egiptuse püramiidid

Karagandõ lähedalt Sari-Arkast leitud püramiid ehitati mõnele iidsele klannijuhile või kuningale, kirjutab archaeology-world.com.

«Tegemist on monumentaalehitisega, mis rajati umbes 3000 aastat tagasi kohaliku liidri matmispaigana. Me uurime mauseoleumi ka seest ja loodame leida esemeid, mis viitavad, milline valitseja sinna maeti. Me ei tea, kas võime leida ka maetu skeleti,» sõnas Karagandõ ülikooli arheoloog Viktor Novoželov neli aastat tagasi.

Novoželov sõnas hiljuti, et sajandeid tagasi võtsid hauaröövlid kallimad hauapanused kaasa, kuid seal oli alles savianum, nuga ja mõned pronksist esemed. Veel ei ole teada, kas seal võib olla ka inimsklett.

Arheoloogide meeskonda juhtiva Igor Kukuškini sõnul on väljakaevamised jätkunud ja nad loodavad leida kinnituse, et tegemist on kuninga matmispaigaga.

Arheoloog lisas, et arvatavalt oli Kasahstani püramiidil sama otstarve, mis oli Egituse püramiididel. Neisse maeti oma eluajal jumalate kehastuseks olnud valitsejad.

Kasahstani arheoloogide sõnul on mausoleum kaks meetrit kõrge ning 15 korda 14 meetrit pikk. Mõõdud näitavad, et tegemist oli väikese püramiidiga.

«Püramiid on valmistatud kividest ja mullakamaratest ning tehtud pealt kiviplaatidega tugevamaks,» selgitas arheoloog Novoželov.

Ta lisas, et Kasahstani püramid oli astmikpüramiid, koosnedes kuuest kihist, mille tipus oli platvorm. Seega ei olnud ehitis sirgete külgedega püramiid.

Kasahstani arheoloogid nentisid, et Egiptuses Sakkaras asuv Džoseri püramiid ehitati aastatel 2667 – 2648 eKr. Giza Suur püramiid ehk Cheopsi püramiid ehitati 2551 – 2471 eKr. Tegemist on vanade püramiididega, kuid Egiptuses on püramiide, mis on neist nooremad.

Giza Suur ehk Cheopsi püramiid FOTO: /Caters News Agency/Scanpix

Arheoloogide sõnul annab püramiidileid infot sajandeid tagasi Kesk-Kasahstanis olnud Begazy-Danubai kultuuri kohta, mis on seni mõistatus, sest ei ole leitud just palju selle kultuuri esemeid.